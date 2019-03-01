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Депутату Береговского райсовета объявили подозрение в госизмене

Депутату Береговского райсовета объявили подозрение в госизмене

Киев  •  УНН

 • 8619 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Прокурор Закарпатской области объявил депутату Береговского районного совета подозрение в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"В четверг, 28 февраля, прокурор Закарпатской области сообщил депутату Береговского районного совета VII созыва подозрение в предоставлении представителям организаций иностранного государства помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, то есть совершении государственной измены (ч.1 ст.111 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Во время досудебного расследования, которое проводили следователи СО УСБУ в Закарпатской области, как отмечается, установлено, что подозреваемый, "выполняя взятые на себя полномочия депутата Береговского районного совета, оказывал представителям иностранных организаций соседней страны помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

"Речь идет о том, что он организовал участие так называемой "сборной Закарпатья" по футболу в чемпионате Европы, который проходил в начале июня 2018 года под эгидой международной футбольной федерации непризнанных территорий и национальных меньшинств", - указали в прокуратуре

Так, подозреваемый, "с целью разжигания сепаратистских настроений среди населения Закарпатской области, с попыткой изменения границ территории Украины осуществил подбор игроков из выходцев Закарпатья, которые длительное время представляли разные футбольные клубы на территории Венгрии".

Кроме того, как отмечается, "депутат изготовил и предоставил форму, в которой выступали на чемпионате игроки этой сборной (с комбинированным логотипом из герба и флага Закарпатской области и с государственной венгерской символикой), которая, фактически, однозначно указывает на трактовку территории Закарпатской области как части Венгрии".

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются дальнейшие следственные и процессуальные действия, которые осуществляют следователи СО УСБУ в Закарпатской области под процессуальным руководством региональной прокуратуры.

Напомним, в прошлом году СБУ предъявила обвинение в госизмене не менее 46 украинцам.

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