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Депутату Берегівської райради оголосили підозру у держзраді

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Прокурор Закарпатської області оголосив депутату Берегівської районної ради підозру у державній зраді. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури області.

"У четвер, 28 лютого, прокурор Закарпатської області повідомив депутату Берегівської районної ради VII скликання підозру у наданні представникам організацій іноземної країни допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, тобто вчиненні державної зради (ч.1 ст.111 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Під час досудового розслідування, яке здійснювали слідчі СВ УСБУ в Закарпатській області, як зазначається, встановлено, що підозрюваний, "виконуючи взяті на себе повноваження депутата Берегівської районної ради, надавав представникам іноземних організацій сусідньої країни допомогу у проведенні підривної діяльності проти України".

"Мова йде про те, що він організував участь так званої "збірної Закарпаття" з футболу у чемпіонаті Європи, який проходив на початку червня 2018 під егідою міжнародної футбольної федерації невизнаних територій і національних меншин", - вказали у прокуратурі

Так, підозрюваний, "з метою розпалювання сепаратистських настроїв серед населення Закарпатської області, зі спробою зміни меж території України здійснив підбір гравців з вихідців Закарпаття, які тривалий час представляли різні футбольні клуби на території Угорщини".

Крім того, як зазначається, "депутат виготовив і надав форму, у якій виступали на чемпіонаті гравці цієї збірної (з комбінованим логотипом з герба і прапора Закарпатської області та з державною угорською символікою), яка фактично, однозначно вказує на трактування території Закарпатської області як частини Угорщини".

На цей час у кримінальному провадженні тривають подальші слідчі та процесуальні дії, які здійснюють слідчі СВ УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва регіональної прокуратури.

Нагадаємо, торік СБУ висунула обвинувачення у держзраді щонайменше 46 українцям.

Українські Національні Новини

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