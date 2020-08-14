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4 марта, 13:25 • 105322 просмотра

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Депутату горсовета Донецкой области заочно сообщили о подозрении в финансировании боевиков

Депутату горсовета Донецкой области заочно сообщили о подозрении в финансировании боевиков

Киев  •  УНН

 • 11349 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Депутату Ясиноватского городского совета Донецкой области заочно сообщили о подозрении в финансировании незаконного вооруженного формирования Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Прокурором Донецкой области заочно сообщено о подозрении депутату Ясиноватского городского совета Донецкой области в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины, то есть в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что летом 2014 года депутат, будучи одним из основателей и генеральным директором ООО, зарегистрированного на временно оккупированной территории Донецкой области, принял решение об изготовлении на указанном предприятии противотанковых заграждений и установки на грузовых автомобилях незаконного вооруженного формирования "Восток" спаренных зенитных установок ЗУ-23-2 калибра 23 мм.

"Таким образом, подозреваемый принимал непосредственное участие в модернизации военного состава незаконного вооруженного формирования "Восток", которое под контролем РФ воевало против Вооруженных Сил Украины и других военных подразделений в период проведения АТО", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время досудебное расследование приостановлено в связи с объявлением подозреваемого в розыск.

Напомним, полиция Донецкой области с начала 2020 года разоблачила 202 участника незаконных вооруженных формирований.

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