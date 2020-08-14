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Депутату міськради на Донеччині заочно повідомили про підозру у фінансуванні бойовиків

Депутату міськради на Донеччині заочно повідомили про підозру у фінансуванні бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Депутату Ясинуватської міської ради Донецької області заочно повідомили про підозру у фінансуванні незаконного збройного формування Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"Прокурором Донецької області заочно повідомлено про підозру депутату Ясинуватської міської ради Донецької області у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2014 року депутат, будучи одним із засновників та генеральним директором ТОВ, зареєстрованого на тимчасово окупованій території Донецької області, прийняв рішення про виготовлення на вказаному підприємстві протитанкових загорож та встановлення на вантажних автомобілях незаконного збройного формування "Восток" спарених зенітних установок ЗУ-23-2 калібру 23 мм.

"Таким чином, підозрюваний брав безпосередню участь у модернізації військового складу незаконного збройного формування "Восток", який під контролем РФ воював проти Збройних Сил України та інших військових підрозділів у період проведення АТО", - зазначається в повідомленні.

Також наголошується, що наразі досудове розслідування зупинено у зв’язку з оголошенням підозрюваного у розшук.

Нагадаємо, поліція Донеччини з початку 2020 року викрила 202 учасників незаконних збройних формувань.

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