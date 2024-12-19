"Депутатские компенсации": дело экс-нардепа Пацкана вернули в суд
Киев • УНН
Верховный Суд отменил решение о закрытии дела экс-нардепа Пацкана о незаконном получении 117 тыс. грн компенсации за жилье. Дело направлено на новое рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС.
Кассационный уголовный суд Верховного Суда направил на новое рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС дело «о депутатских компенсациях» в отношении экс-нардепа и бывшего руководителя Счетной палаты Валерия Пацкана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВС.
19 декабря коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела кассационную жалобу прокурора на постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда о закрытии уголовного производства в отношении бывшего народного депутата.
«По результатам рассмотрения кассационной жалобы коллегия судей ККС ВС частично удовлетворила кассационную жалобу прокурора и постановила отменить постановление АП ВАКС и направить уголовное производство на новое апелляционное рассмотрение», - говорится в сообщении.
Дополнение
24 октября 2022 года Валерию Пацкану было сообщено о подозрении в незаконном получении 117 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице.
Согласно материалам уголовного производства экс-депутату инкриминируется злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Он получил компенсацию за аренду жилья несмотря на то, что имел квартиру в собственности.
Приговором суда первой инстанции бывший народный депутат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины, и на основании п. 3 ч. 1 ст. 49 УК Украины освобожден от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности.
В апреле 2024 года АП ВАКС отменила приговор суда первой инстанции и закрыла уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления в действиях экс-депутата.