Депутатские инициативы спровоцируют подорожание лекарств в Украине - эксперт

Он пояснил, что проект Закона предусматривает уменьшение концентрации аптек по территориальному признаку.

"Если в большом городе сегодня рядом работают условно 4 аптеки - это значит, что они между собой довольно жестко конкурируют по качеству обслуживания, ассортиментом, ценой, фармацевтическими услугами. Нам нужно столько хозяйствующих субъектов, сколько будет выгодно людям. Если мы сегодня закроем две небольшие аптеки, как предполагается документом, в селе или небольшом городке, то останется одна, или вообще ничего", - рассказал он.

Депутаты заложили в документ достаточно весомые риски: подорожание и отсутствие доступа к определенным видам лекарственных средств, добавил Руденко.

"Хуже будет, если мы, борясь с так называемой монополизацией рынка, которой нет и быть не может, не сделали хуже для наших людей. И тогда наоборот - лекарственные средства будут дорожать, а некоторые вообще могут исчезнуть, потому что с малыми аптеками не всем производителям будет интересно работать. И под видом хорошего дела мы потеряем ряд хозяйствующих субъектов, которые платят налоги, которые работают в белую, создают рабочие места и которые только косвенно влияют на цену лекарственного средства того, который мы с вами покупаем ", - пояснил эксперт.

Напомним, как писал УНН, производители лекарственных средств в Украине сегодня скрывают свою маржу.

Поэтому, в ВРУ уже предложили обязать фармзаводы декларировать один или два раза в год стоимость производства лекарств.