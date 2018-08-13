Депутатські ініціативи спровокують подорожчання ліків в Україні - експерт

Він пояснив, що проект ЗУ передбачає зменшення концентрації аптек за територіальною ознакою.

"Якщо у великому місті сьогодні поряд працюють умовно 4 аптеки - це означає, що вони між собою доволі жорстко конкурують за якістю обслуговування, асортиментом, ціною, фармацевтичними послугами. Нам потрібно стільки господарюючих суб'єктів, скільки буде вигідно людям. Якщо ми сьогодні закриємо дві невеличкі аптеки, що передбачається документом, у селі або невеликому містечку, то залишиться одна, або взагалі нічого", - розповів він.

Депутати заклали у документ досить вагомі ризики: подорожчання та відсутність доступу до певних видів лікарських засобів, додав Руденко.

"Найгірше буде, якщо ми, борючись із так званою монополізацією ринку, якої немає і бути не може, не зробили гірше нашим людям. І тоді навпаки - лікарські засоби будуть дорожчати, а деякі взагалі можуть зникнути, тому що з малими аптеками не всім виробникам буде цікаво працювати. І під виглядом хорошої справи ми загубимо низку господарюючих суб'єктів, які платять податки, які працюють в білу, створюють робочі місця і які лише опосередковано впливають на ціну лікарського засобу того, який ми з вами купуємо", - пояснив експерт.

Нагадаємо, як писав УНН, виробники лікарських засобів в Україні сьогодні приховують свою маржу.

Тому, у ВРУ вже запропонували зобов’язати фармзаводи декларувати один або два рази на рік вартість виробництва ліків.