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Депутаты сорвали заседание антикоррупционного комитета ВР

Киев • УНН

 • 13125 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Народные депутаты сорвали заседание парламентского Комитета по предотвращению коррупции. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Депутаты сорвали заседание антикоррупционного комитета ВР

Так, Комитет был сорван после того, как народный депутат Украины от фракции “Самопомощь” Егор Соболев и некоторые парламентарии покинули заседание.

“После того, как некоторые члены Комитета покинули заседание, то он не имеет права работать из-за отсутствия кворума. Инициатором сегодняшний действий является Петр Порошенко и Арсений Яценюк - они хотят назначить зависимого аудитора НАБУ, чтобы остановить важные расследования, которые ведут к ним”, — сообщил Е.Соболев.

В свою очередь народный депутат Украины Борислав Береза сообщил, что комитет заблокирован из-за того, что “коалиция не хочет слушать оппозицию”.

Напомним, на заседании Комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции должен был рассмотреть вопрос о об объявлении конкурса по отбору кандидата от Верховной Рады Украина в члены комиссии независимой внешней оценки деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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