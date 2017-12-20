Депутаты сорвали заседание антикоррупционного комитета ВР

Так, Комитет был сорван после того, как народный депутат Украины от фракции “Самопомощь” Егор Соболев и некоторые парламентарии покинули заседание.

“После того, как некоторые члены Комитета покинули заседание, то он не имеет права работать из-за отсутствия кворума. Инициатором сегодняшний действий является Петр Порошенко и Арсений Яценюк - они хотят назначить зависимого аудитора НАБУ, чтобы остановить важные расследования, которые ведут к ним”, — сообщил Е.Соболев.

В свою очередь народный депутат Украины Борислав Береза сообщил, что комитет заблокирован из-за того, что “коалиция не хочет слушать оппозицию”.

Напомним, на заседании Комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции должен был рассмотреть вопрос о об объявлении конкурса по отбору кандидата от Верховной Рады Украина в члены комиссии независимой внешней оценки деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.