Депутати зірвали засідання антикорупційного комітету ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Народні депутати зірвали засідання парламентського Комітету із запобігання корупції. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, Комітет був зірваний після того, як народний депутат України від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв і деякі парламентарії залишили засідання.
"Після того, як деякі члени Комітету покинули засідання, то він не має права працювати через відсутність кворуму. Ініціатором сьогоднішній дій є Петро Порошенко та Арсеній Яценюк - вони хочуть призначити залежного аудитора НАБУ, щоб зупинити важливі розслідування, які ведуть до них", - повідомив Соболєв.
У свою чергу, народний депутат України Борислав Береза повідомив, що комітет заблокований через те, що "коаліція не хоче слухати опозицію".
Нагадаємо, на засіданні Комітету ВР щодо запобігання і протидії корупції повинен був розглянути питання про про оголошення конкурсу з відбору кандидата від Верховної Ради України в члени комісії незалежного зовнішнього оцінювання діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.