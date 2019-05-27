Депутаты в четверг планируют рассмотреть вопрос об импичменте

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 1860 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 29647 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 50744 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 67277 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117928 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110461 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136942 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144495 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130058 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Депутаты в четверг планируют рассмотреть вопрос об импичменте

Депутаты в четверг планируют рассмотреть вопрос об импичменте

Киев  •  УНН

 • 19107 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Парламент в четверг планирует рассмотреть и принять законопроект о ВСК № 1098, который урегулирует порядок импичмента в Украине. Об этом сообщили УНН в ВР.

"Принятие этого законопроекта направлено на законодательное урегулирование полномочий Верховной Рады Украины относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных органов Верховной Рады Украины - временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщал УНН, в Раде хотят как можно быстрее рассмотреть законопроект о ВСК.

Кроме того, в Раде вспомнили о законе об импичменте Президента .

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