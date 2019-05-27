У Раді згадали про закон про імпічмент президента

"У нас був план, ми про це проговорювали, розглянути закон про імпічмент, і під час виборчої кампанії про це неодноразово наголошував Володимир Зеленський… Ми дочекалися другого туру, ми дочекалися нарешті інавгурації, але парламент не може чекати безкінечно. Ми повинні приймати рішення", - зазначив Парубій.

Як повідомляв УНН, у команді Президента України Володимира Зеленського заявляли, що Зеленський подаватиме закон про імпічмент президента.