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У Раді згадали про закон про імпічмент президента

У Раді згадали про закон про імпічмент президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Верховна Рада України наполягає на якнайшвидшому розгляді закону про імпічмент президента. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"У нас був план, ми про це проговорювали, розглянути закон про імпічмент, і під час виборчої кампанії про це неодноразово наголошував Володимир Зеленський… Ми дочекалися другого туру, ми дочекалися нарешті інавгурації, але парламент не може чекати безкінечно. Ми повинні приймати рішення", - зазначив Парубій.

Як повідомляв УНН, у команді Президента України Володимира Зеленського заявляли, що Зеленський подаватиме закон про імпічмент президента.

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