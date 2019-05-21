Зеленський подаватиме закон про імпічмент президента - Богдан
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України подаватиме закон про імпічмент президента. Про це заявив представник команди Зеленського Андрій Богдан після консультацій з Президентом України Володимиром Зеленським в АП, передає кореспондент УНН.
“Він (Зеленський — ред.) обов’язково подаватиме (закон про імпічмент президента — ред.). Проект цього закону ми поставимо спочатку на публічне обговорення, а потім на розгляд ВР”, — відповів Богдан на питання про те, чи подаватиме Володимир Зеленський закон про імпічмент.
Нагадаємо, лідери парламентських фракцій провели на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, на якій буде обговорюватися питання про розпуск парламенту.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський звернеться до голови Верховної Ради з вимогою зібрати позачергове засідання парламенту, після чого голова ВР в 3-денний термін має зібрати позачергове засідання.
У Зеленського дострокові вибори планують провести 21 липня.