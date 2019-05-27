У Раді хочуть якнайшвидше розглянути законопроект про ТСК
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Верховна Рада України має найближчим часом розглянути законопроект про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії. Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Я впевнений, що ми повинні розглянути найближчим часом законопроект про тимчасові слідчі комісії, підготовлений усіма фракціями. Коли ми його розглядали, було доручення від ВР вставити нові розділи, і я прошу підтримати голів фракцій моє доручення до Комітету з питань регламенту, щоб законопроект 1098 про тимчасові слідчі комісії був розглянутий чимшвидше", - зазначив Парубій.
Як повідомляв УНН, наприкінці квітня народні депутати під час засідання Верховної Ради підтримали за основу законопроект про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії.