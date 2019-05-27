Депутати у четвер планують розглянути питання про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Парламент планує у четвер розглянути та ухвалити законопроект про ТСК № 1098, який врегулює порядок імпічменту в Україні. Про це УНН повідомили у ВР.
"Прийняття цього законопроекту направлено на законодавче врегулювання повноважень Верховної Ради України, щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових органів Верховної Ради України – тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення Президента України з поста в порядку імпічменту", - сказано у пояснювальній записці до документу.
Як повідомляв УНН, у Раді хочуть якнайшвидше розглянути законопроект про ТСК.
Крім того, у Раді згадали про закон про імпічмент Президента.