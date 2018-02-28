Депутаты сегодня рассмотрят представление Луценко на нардепа Бакулина

Так, комитет состоится в 15:00, в повестке дня - 8 вопросов, последним из которых и будет вопрос о предоставлении согласия Верховной радой на избрание Бакулину меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН 19 февраля спикер ВР Андрей Парубий получил представление Генпрокурора на снятие неприкосновенности с нардепа Бакулина.

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