Депутати сьогодні розглянуть подання Луценка на нардепа Бакуліна
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Регламентний комітет Верховної Ради України сьогодні розгляне подання генерального прокурора Юрія Луценка на народного депутата від “Опозиційного Блоку” Євгена Бакуліна, про це йдеться в розкладі засідання комітету на сьогодні, передає УНН.
Так, комітет відбудеться о 15:00, на порядку денному – 8 питань, останнім з яких і буде питання щодо надання згоди Верховною Радою на обрання Бакуліну запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, 19 лютого спікер ВР Андрій Парубій отримав подання Генпрокурора на зняття недоторканності з нардепа Бакуліна.
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