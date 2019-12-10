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Депутата заподозрили в продаже песка из столичного озера на более чем 30 млн грн

Киев  •  УНН

 • 17369 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Депутату одного из городских советов Киевской области объявили о подозрении в добыче и продаже песка из озера в особо крупных размерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

"Депутат местного совета подозревается в неправомерном добычи и продажи песка в особо крупных размерах из озера в Дарницком районе Киева. 10 декабря 2019 года сообщено о подозрении депутату одного из местных советов Киевской области в совершении действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.

Указано, что по версии следствия, председатель правления одного из акционерных обществ, который также является депутатом одного из местных советов в Киевской области, вероятно, завладел более 579 тыс. тонн песка со дна озера в Дарницком районе г. Киева в 2017 - 2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию. Отмечается, что в результате этого материальный ущерб территориальной общине города Киева оценивают в 32,5 млн грн.

Также сообщается, что уголовное производство расследуется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, на Буковине разоблачили нелегальную добычу полезных ископаемых.

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