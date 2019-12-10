Депутата запідозрили у продажу піску із столичного озера на понад 30 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Депутату однієї з міських рад на Київщині оголосили про підозру у видобутку та продажу піску з озера в особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу генеральної прокуратури України.
“Депутат місцевої ради підозрюється у неправомірному видобутку та продажу піску в особливо великих розмірах з озера в Дарницькому районі Києва. 10 грудня 2019 року повідомлено про підозру депутату однієї з місцевих рад Київської області у вчиненні дій, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що за версією слідства, голова правління одного з акціонерних товариств, який також є депутатом однієї з місцевих рад на Київщині, ймовірно, заволодів понад 579 тис. тонн піску з дна озера у Дарницькому районі м. Києва в 2017 — 2018 роках та організував його подальшу реалізацію. Зазначається, що внаслідок цього матеріальні збитки територіальній громаді міста Києва оцінюють в 32,5 млн грн.
Також повідомляється, що кримінальне провадження розслідується слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.
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