На Буковині викрили нелегальний видобуток корисних копалин
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Служба безпеки України блокувала нелегальний видобуток корисних копалин у промислових масштабах на Буковині. Про це СБУ повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Нелегальний видобуток корисних копалин у промислових масштабах блокувала на Буковині СБУ”, — пише служба безпеки.
Так, представники приватної будівельної компанії незаконно видобували пісок та піщано-гравійну суміш у стихійному кар’єрі неподалік річки Прут. Жодних спеціальних дозволів та ліцензій на користування надрами ділки не мали.
Зазначається, що нелегально видобуті копалини підрядники планували використати, зокрема, під час будівництва за бюджетні гроші об’єктів соціальної сфери.
За добу фігуранти справи вивозили з кар’єру до 60 вантажівок з копалинами. За попередніми оцінками, вартість завданих державі збитків становить майже дев’яносто мільйонів гривень.
“Крім того, незаконний промисел поруч з руслом річки не лише завдавав шкоди навколишньому природньому середовищу, а й створював загрозу життю і здоров’ю людей”, — повідомили в СБУ.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили спецтехніку та вантажні автомобілі, які були задіяні під час нелегальних робіт.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, нелегальний видобуток копалин на Буковині та Черкащині завдав збитків державі на 27 млн грн.