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На Буковине разоблачили нелегальную добычу полезных ископаемых

На Буковине разоблачили нелегальную добычу полезных ископаемых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Служба безопасности Украины блокировала нелегальная добыча полезных ископаемых в промышленных масштабах на Буковине. Об этом СБУ сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Нелегальная добыча полезных ископаемых в промышленных масштабах блокировала на Буковине СБУ”, — пишет служба безопасности.

Так, представители частной строительной компании незаконно добывали песок и песчано-гравийную смесь в стихийном карьере близ реки Прут. Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами дельцы не имели.

Отмечается, что нелегально добытые ископаемые подрядчики планировали использовать, в частности, при строительстве за бюджетные деньги объектов социальной сферы.

За сутки фигуранты дела вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми. По предварительным оценкам, стоимость нанесенного государству ущерба составляет почти девяносто миллионов гривен.

“Кроме того, незаконный промысел рядом с руслом реки не только наносил вред окружающей естественной среде, но и создавал угрозу жизни и здоровью людей”, — сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли спецтехнику и грузовые автомобили, которые были задействованы во время нелегальных работ.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, нелегальная добыча ископаемых на Буковине и в Черкасской области нанес ущерб государству на 27 млн грн.

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