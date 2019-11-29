На Буковине разоблачили нелегальную добычу полезных ископаемых
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Служба безопасности Украины блокировала нелегальная добыча полезных ископаемых в промышленных масштабах на Буковине. Об этом СБУ сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Нелегальная добыча полезных ископаемых в промышленных масштабах блокировала на Буковине СБУ”, — пишет служба безопасности.
Так, представители частной строительной компании незаконно добывали песок и песчано-гравийную смесь в стихийном карьере близ реки Прут. Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами дельцы не имели.
Отмечается, что нелегально добытые ископаемые подрядчики планировали использовать, в частности, при строительстве за бюджетные деньги объектов социальной сферы.
За сутки фигуранты дела вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми. По предварительным оценкам, стоимость нанесенного государству ущерба составляет почти девяносто миллионов гривен.
“Кроме того, незаконный промысел рядом с руслом реки не только наносил вред окружающей естественной среде, но и создавал угрозу жизни и здоровью людей”, — сообщили в СБУ.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли спецтехнику и грузовые автомобили, которые были задействованы во время нелегальных работ.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, нелегальная добыча ископаемых на Буковине и в Черкасской области нанес ущерб государству на 27 млн грн.