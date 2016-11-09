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15 марта, 19:03 • 112150 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157907 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132630 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125527 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109926 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104046 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100479 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Депутата райсовета будут судить за смертельное ДТП на Кольцевой дороге

Депутата райсовета будут судить за смертельное ДТП на Кольцевой дороге

Киев • УНН

 • 7749 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве будут судить депутата Макаровского райсовета, который совершил смертельное ДТП на Кольцевой дороге, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

Подозреваемому, который находится под стражей в Киевском СИЗО, объявили о завершении досудебного расследования и ознакомили с материалами уголовного производства.

Доступ к материалам также открыт для его защитников, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, в ночь на 29 июля на Окружной дороге в Киеве депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытался скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Волга". Два человека, которые находились в "Волге", получили тяжелые травмы. Впоследствии один из пострадавших от полученных травм скончался.

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