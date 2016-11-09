Депутата райсовета будут судить за смертельное ДТП на Кольцевой дороге

Подозреваемому, который находится под стражей в Киевском СИЗО, объявили о завершении досудебного расследования и ознакомили с материалами уголовного производства.

Доступ к материалам также открыт для его защитников, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, в ночь на 29 июля на Окружной дороге в Киеве депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытался скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Волга". Два человека, которые находились в "Волге", получили тяжелые травмы. Впоследствии один из пострадавших от полученных травм скончался.