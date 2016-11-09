Депутата райради судитимуть за смертельну ДТП на Кільцевій дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві судитимуть депутата Макарівської райради, який скоїв смертельну ДТП на Кільцевій дорозі, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна постраждала. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Наразі підозрюваному, який перебуває під вартою у Київському СІЗО, оголошено про завершення досудового розслідування та ознайомлено з матеріалами кримінального провадження.
Доступ до матеріалів також відкрито для його захисників, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Нагадаємо, в ніч на 29 липня на Кільцевій дорозі у Києві депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем “Волга”. Двоє людей, які перебували у “Волзі”, отримали тяжкі травми. Згодом один із постраждалих від отриманих травм помер.