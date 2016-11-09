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Депутата райради судитимуть за смертельну ДТП на Кільцевій дорозі

Депутата райради судитимуть за смертельну ДТП на Кільцевій дорозі

Київ • УНН

 • 7749 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві судитимуть депутата Макарівської райради, який скоїв смертельну ДТП на Кільцевій дорозі, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна постраждала. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Наразі підозрюваному, який перебуває під вартою у Київському СІЗО, оголошено про завершення досудового розслідування та ознайомлено з матеріалами кримінального провадження.

Доступ до матеріалів також відкрито для його захисників, після ознайомлення з якими обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня на Кільцевій дорозі у Києві депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем “Волга”. Двоє людей, які перебували у “Волзі”, отримали тяжкі травми. Згодом один із постраждалих від отриманих травм помер.

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