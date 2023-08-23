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Депутат на Тернопольщине за взятку предлагал мобилизованным "помочь" избежать ротации на передовую

Депутат на Тернопольщине за взятку предлагал мобилизованным "помочь" избежать ротации на передовую

Киев • УНН

 • 722646 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. СБУ задержала депутата на Тернопольщине, который предлагал мобилизованным свою “помощь”, чтобы избежать ротации на передовую. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила на коррупции депутата сельсовета на Тернопольщине, который мобилизовался в ВСУ и сейчас проходит службу на территории региона.

За деньги он предлагал другим мобилизованным свое «содействие» во избежание плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины.

За 6 тыс. долларов депутат обещал военному, что «решит вопрос» с его руководством об «отсрочке» служебной командировки на фронт.

К незаконной деятельности чиновник привлек знакомого предпринимателя в качестве посредника для передачи взятки.

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Правоохранители задержали депутата и его сообщника «с поличным» во время передачи им всей суммы неправомерной выгоды в Тернополе.

На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Сейчас им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Прежде всего проверяется причастность руководства местного военкомата к коррупционной схеме.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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