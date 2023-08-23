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Депутат на Тернопільщині за хабар пропонував мобілізованим "допомогти" уникнути ротації на передову

Депутат на Тернопільщині за хабар пропонував мобілізованим "допомогти" уникнути ротації на передову

Київ • УНН

 • 722650 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. СБУ затримала депутата на Тернопільщині, який пропонував мобілізованим свою “допомогу”, щоб уникнути ротації на передову. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила на корупції депутата сільради на Тернопільщині, який мобілізувався до ЗСУ і зараз проходить службу на території регіону.

За гроші він пропонував іншим мобілізованим своє «сприяння» в уникненні планових ротацій до зони бойових дій на південному та східному фронтах України.

За 6 тис. доларів депутат обіцяв військовому, що «вирішить питання» з його керівництвом про «відтермінування» службового відрядження на фронт.

До незаконної діяльності посадовець залучив знайомого підприємця як посередника для передачі хабаря.

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Правоохоронці затримали депутата та його спільника «на гарячому» під час передачі їм всієї суми неправомірної вигоди у Тернополі.

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Передусім перевіряється причетність керівництва місцевого військкомату до корупційної схеми.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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