Депутат на Тернопільщині за хабар пропонував мобілізованим "допомогти" уникнути ротації на передову
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. СБУ затримала депутата на Тернопільщині, який пропонував мобілізованим свою “допомогу”, щоб уникнути ротації на передову. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила на корупції депутата сільради на Тернопільщині, який мобілізувався до ЗСУ і зараз проходить службу на території регіону.
За гроші він пропонував іншим мобілізованим своє «сприяння» в уникненні планових ротацій до зони бойових дій на південному та східному фронтах України.
За 6 тис. доларів депутат обіцяв військовому, що «вирішить питання» з його керівництвом про «відтермінування» службового відрядження на фронт.
До незаконної діяльності посадовець залучив знайомого підприємця як посередника для передачі хабаря.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах - Офіс Генпрокурора
Правоохоронці затримали депутата та його спільника «на гарячому» під час передачі їм всієї суми неправомірної вигоди у Тернополі.
На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).
Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Передусім перевіряється причетність керівництва місцевого військкомату до корупційної схеми.
Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.