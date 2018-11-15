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Депутат Ирпенского горсовета не заплатил почти миллион в бюджет города

Депутат Ирпенского горсовета не заплатил почти миллион в бюджет города

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Депутат Ирпенского городского совета, который, будучи застройщиком, не уплатил паевое участие в сумме почти один миллион гривен в бюджет города. Сейчас ему сообщено о подозрении, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области передает УНН.

"Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении депутату Ирпенского городского совета, который, будучи застройщиком, не уплатил паевое участие в сумме почти один миллион гривен в бюджет г. Ирпень", - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре рассказали, что депутат Ирпенского городского совета, будучи председателем одного из жилищно-строительных кооперативов в г. Ирпень, с целью уклонения от уплаты паевого взноса, подал в исполнительный комитет Ирпенского городского совета декларацию о готовности объекта строительства в эксплуатацию, в которой отметил информацию о заключении договора, согласно которому в бюджет города перечислены средства в сумме почти один миллион гривен в развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города.

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"Впрочем, как выяснилось, такой договор с городским советом не заключался и средства в местный бюджет не перечислены. Таким образом, субъектом хозяйствования фактически для своей дальнейшей выгоды, внесены заведомо ложную информацию в декларации о готовности объекта строительства в эксплуатацию", - констатировали в прокуратуре.

Сейчас прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении депутату Ирпенского городского совета в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) и ч. 2 ст. 192 (причинение имущественного ущерба в крупном размере путем обмана при отсутствии признаков мошенничества) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, полиция вручила подозрение Вячеславу Химикусу, которого 31 декабря 2016 во время конфликта под Киевом ранил из огнестрельного оружия народный депутат Сергей Пашинский.

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