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Депутат Ірпінської міськради не сплатив майже мільйон до бюджету міста

Депутат Ірпінської міськради не сплатив майже мільйон до бюджету міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Депутат Ірпінської міської ради, який, будучи забудовником, не сплатив пайову участь в сумі майже один мільйон гривень до бюджету міста. Наразі йому повідомлено про підозру, з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області передає УНН.

“Прокуратурою КиЇвської області повідомлено про підозру депутату Ірпінської міської ради, який, будучи забудовником, не сплатив пайову участь в сумі майже один мільйон гривень до бюджету м. Ірпінь”, — повідомили у прес-службі.

У прокуратурі розповіли, що депутат Ірпінської міської ради, будучи головою одного із житлово-будівельних кооперативів у м. Ірпінь, з метою ухилення від сплати пайового внеску, подав до виконавчого комітету Ірпінської міської ради декларацію про готовність об’єкту будівництва до експлуатації, у якій зазначив інформацію про укладення договору, згідно якого до бюджету міста перераховано кошти в сумі майже один мільйон гривень у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

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“Втім, як з’ясувалось, такий договір із міською радою не укладався та кошти до місцевого бюджету не перераховано. Таким чином, суб’єктом господарювання фактично, для своєї подальшої вигоди, внесено завідомо неправдиву інформацію до декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації”, — констатували у прокуратурі.

Наразі, прокуратурою Київської області повідомлено про підозру депутату Ірпінської міської ради у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів) та ч. 2 ст. 192 (заподіяння майнової шкоди у великому розмірі шляхом обману за відсутності ознак шахрайства) КК України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліція вручила підозру В’ячеславу Хімікусу, якого 31 грудня 2016 року під час конфлікту під Києвом поранив з вогнепальної зброї народний депутат Сергій Пашинський.

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