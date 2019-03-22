Денисова призывает мировое сообщество усилить давление на РФ из-за приговора политзаключенному Грибу

"Обращаюсь к Председателю Комитета против пыток Организации Объединенных Наций Йенсу Модвигу, к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, вице-президенту Международного Комитета Красного Креста Жиля Карбонье, к Председателю делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллет, Председателю Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Фионы Фрейзер вмешаться в ситуацию, стать на защиту прав гражданина Украины Павла Гриба и прошу содействовать предоставлению ему немедленной медицинской помощи", - написала Денисова.

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Омбудсмен добавила, что за время пребывания Гриба в СИЗО он получил тяжелые заболевания.

"Ему необходимо квалифицированное обследование, постоянное наблюдение врачей и собственно само лечение в специализированном медицинском учреждении", - призвала Денисова.

И подчеркнула, что процесс этапирования и дальнейшее заключение несет угрозу жизни незаконно осужденному украинцу.

Как сообщал УНН, Павел Гриб объявил голодовку.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонение к теракта" Украинская политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.