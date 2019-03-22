Денісова закликає світову спільноту посилити тиск на РФ через вирок політв’язню Грибу

КИЇВ. 22 березня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на державу-агресора Російську Федерацію у зв’язку з порушенням прав громадянина України Павла Гриба на життя та справедливий суд. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.