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Денісова закликає світову спільноту посилити тиск на РФ через вирок політв’язню Грибу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на державу-агресора Російську Федерацію у зв’язку з порушенням прав громадянина України Павла Гриба на життя та справедливий суд. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Денісова закликає світову спільноту посилити тиск на РФ через вирок політв’язню Грибу

“Звертаюся до Голови Комітету проти катувань Організації Об’єднаних Націй Йенсу Модвіга, до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, Віце-президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста Жиля Карбоньє, до Голови делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєт, до Голови Моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні Фіони Фрейзер втрутитися у ситуацію, стати на захист прав громадянина України Павла Гриба та прошу сприяти наданню йому негайної медичної допомоги”, — написала Денісова.

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Омбудсмен додала, що за час перебування Гриба у СІЗО він набув важких захворювань.

“Йому необхідне кваліфіковане обстеження, постійний нагляд лікарів та власне саме лікування у спеціалізованому медичному закладі”, — закликала Денісова.

І підкреслила, що процес етапування та подальше ув’язнення несе загрозу життю незаконно засудженого українця.

Як повідомляв УНН, Павло Гриб оголосив голодування.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним “в закликах до тероризму і схиляння до теракту” українського політв’язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.

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