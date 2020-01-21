Денисова: из ОРДЛО ожидают перемещения на подконтрольные территории 569 граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. На сегодня получено 569 заявлений от граждан, ожидающих возвращения на подконтрольную Украине территорию с оккупированной территории Донецкой области. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Обратилась к Эдди Раме (глава ОБСЕ - ред.) с просьбой оказать содействие в налаживании процесса передачи граждан Украины со временно оккупированной территории Донецкой области, ведь за прошлый год удалось переместить только 13 человек. На сегодня получено 569 заявлений таких граждан и их родственников, а также ожидают быть переданы 138 человек со временно оккупированной территории Луганской области", - написала Денисова.
Также Денисова выразила надежду на дальнейшую помощь ОБСЕ в этом процессе, ведь это будет способствовать восстановлению нарушенных прав украинских граждан.
Напомним, с оккупированной территории Донбасса на подконтрольные Украины территории перемещено для дальнейшего отбывания наказания 386 человек, которые на момент начала боевых действий уже отбывали наказание в местах несвободы.