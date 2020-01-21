Денісова: з ОРДЛО очікують переміщення на підконтрольні території 569 громадян

"Звернулась до Еді Рами (голова ОБСЄ – ред.) з проханням сприяти у налагодженні процесу передачі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області, адже за минулий рік вдалося перемістити лише 13 осіб. На сьогодні отримано 569 заяв таких громадян та їх родичів, а також очікують бути переданими 138 осіб з тимчасово окупованої території Луганської області", - написала Денісова.

Також Денісова висловила сподівання на подальшу допомогу ОБСЄ в цьому процесі, адже це сприятиме відновленню порушених прав українських громадян.

Нагадаємо, з окупованої території Донбасу на підконтрольні Україні території переміщено для подальшого відбування покарань 386 осіб, які на момент початку бойових дій вже відбували покарання у місцях несвободи.