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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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Денісова: з ОРДЛО очікують переміщення на підконтрольні території 569 громадян

Київ • УНН

 • 15919 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. На сьогодні отримано 569 заяв від громадян, які очікують повернення на підконтрольну Україні територію з окупованої території Донецької області. Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Денісова: з ОРДЛО очікують переміщення на підконтрольні території 569 громадян

"Звернулась до Еді Рами (голова ОБСЄ – ред.) з проханням сприяти у налагодженні процесу передачі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області, адже за минулий рік вдалося перемістити лише 13 осіб. На сьогодні отримано 569 заяв таких громадян та їх родичів, а також очікують бути переданими 138 осіб з тимчасово окупованої території Луганської області", - написала Денісова.

Також Денісова висловила сподівання на подальшу допомогу ОБСЄ в цьому процесі, адже це сприятиме відновленню порушених прав українських громадян.

Нагадаємо, з окупованої території Донбасу на підконтрольні Україні території переміщено для подальшого відбування покарань 386 осіб, які на момент початку бойових дій вже відбували покарання у місцях несвободи.

Українські Національні Новини

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