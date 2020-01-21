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На підконтрольну територію із в’язниць ОРДЛО переміщено 386 осіб для відбування покарань – Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. З окупованої території Донбасу на підконтрольні Україні території переміщено для подальшого відбування покарань 386 осіб, які на момент початку бойових дій вже відбували покарання у місцях несвободи. Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

На підконтрольну територію із в’язниць ОРДЛО переміщено 386 осіб для відбування покарань – Денісова

"Сьогодні під час робочого візиту до зони проведення ООС в Станицю Луганську поінформувала голову ОБСЄ Еді Раму, що завдяки безпосередній взаємодії моніторингової місії ОБСЄ з 27-ми пенітенціарних установ, що знаходяться на окупованій частині Донбасу, було переміщено на підконтрольну уряду України територію для подальшого відбування покарання 386 осіб, які на момент початку бойових дій вже відбували покарання у місцях несвободи. Наразі 122 з них вже звільнено, оскільки їх термін покарання закінчився", - написала Денісова.

Також вона зазначила, що були випадки, коли термін покарання особи закінчився, але протягом 5-ти років окупаційна влада продовжувала тримати їх у місцях несвободи.

Як повідомляв УНН раніше, 24 липня 2019 року за сприяння Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відбулася передача ще 64 засуджених, які відбували покарання в місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області.

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