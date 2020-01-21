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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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На подконтрольную территорию из тюрем ОРДЛО перемещено 386 человек для отбывания наказаний - Денисова

Киев • УНН

 • 12778 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. С оккупированной территории Донбасса на подконтрольные Украине территории перемещено для дальнейшего отбывания наказания 386 человек, которые на момент начала боевых действий уже отбывали наказание в местах несвободы. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

На подконтрольную территорию из тюрем ОРДЛО перемещено 386 человек для отбывания наказаний - Денисова

"Сегодня во время рабочего визита в зону проведения ООС в Станице Луганской проинформировала главу ОБСЕ Эдди Раму, что благодаря непосредственному взаимодействию мониторинговой миссии ОБСЕ из 27 пенитенциарных учреждений, находящихся на оккупированной части Донбасса, были перемещены на подконтрольную правительству Украины территорию для дальнейшего отбывания наказание 386 человек, которые на момент начала боевых действий уже отбывали наказание в местах несвободы. Сейчас 122 из них уже освобождены, поскольку их срок наказания закончился", - написала Денисова.

Также она отметила, что были случаи, когда срок наказания лица закончился, но в течение 5-ти лет оккупационная власть продолжала держать их в местах несвободы.

Как сообщал УНН ранее, 24 июля 2019 года при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области.

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