Денисова о моряках: власти РФ молчат, в Лефортово уже не берут трубку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Официальной информации о местонахождении захваченных украинских моряков до сих пор не поступало, а в российском СИЗО Лефортово уже перестали отвечать на звонки украинского посольства. Об этом в комментарии УНН сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Посольство Украины в Российской Федерации еще не имеет никакого официального подтверждения. Они общаются с МИД Российской Федерации, и Лефортово. В Лефортово уже перестали трубку брать, потому что они им уже вторые сутки звонят. Это означает, что либо наших ребят там нет, или - что они тем есть, но они просто не говорят об этом", - отметила омбудсмен.
По ее словам, очередная попытка связаться с российским омбудсменом Татьяной Москальковой не увенчалась успехом, так как она, очевидно, находится за границей, и связь с ней недоступена.
При этом Денисов добавила, что заявление крымского омбудсмена по перевозке моряков нельзя считать официальной информацией, поскольку она также опирается на "источники".
Напомним, Министерство иностранных дел Украины ждет официального подтверждения от России факта вывоза части украинских моряков из Крыма в Российскую Федерацию.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать в кратчайшие сроки о месте нахождения украинских военнопленных.
По словам подконтрольного Кремлю крымского омбудсмена Людмилы Лубиной, украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября, переводят в одно из СИЗО Москвы.