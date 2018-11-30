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Денісова про моряків: влада РФ мовчить, у Лєфортово вже не беруть слухавку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Офіційної інформації про місцезнаходження захоплених українських моряків досі не надходило, а в російському СІЗО Лєфортово вже перестали відповідати на дзвінки українського посольства. Про це у коментарі УНН повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Посольство України в Російській Федерації ще не має жодного офіційного підтвердження. Вони спілкуються з МЗС Російської Федерації, і Лєфортово. В Лєфортово вже перестали слухавку брати, тому що вони їм уже другу добу телефонують. Це означає, що або наших хлопців там немає, або – що вони тим є, але вони просто не говорять про це", - зазначила омбудсмен.

За її словами, чергова спроба зв’язатися із російським омбудсменом Тетяною Москальковою не увінчалась успіхом, оскільки вона, очевидно, перебуває за кордоном, і зв'язок із нею недоступний.

При цьому Дєнісова додала, що заяву кримського омбудсмена щодо перевезення моряків не можна вважати офіційною інформацію, оскільки вона також спирається на "джерела".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України чекає на офіційне підтвердження від Росії факту вивезення частини українських моряків з Криму до Російської Федерації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяну Москалькову з проханням поінформувати в найкоротші терміни про місце знаходження українських військовополонених.

За словами підконтрольного Кремлю кримського омбудсмена Людмили Лубіної, українських моряків, затриманих в районі Керченської протоки 25 листопада, переводять в одне з СІЗО Москви.

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