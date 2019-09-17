Денисова назвала важный шаг в реализации стратегии по решению конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Рассмотрение и принятие законопроекта “О переходном правосудии” — важный шаг в реализации стратегии по решению военного конфликта на Донбассе. Об этом заявила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
“Сегодня на заседании Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений я поддержала законопроект „О бесплатной правовой помощи“ относительно обеспечения права лиц, незаконно лишенных личной свободы, на бесплатную вторичную правовую помощь № 2056. 89 крымских татар требуют такой защиты”, — написала Денисова.
В то же время, по ее словам, вопрос “обеспечения оплаты адвокатского труда по защите граждан Украины, задержанных прежде всего на территории аннексированного Крыма — не решен”.
“Поэтому, родные вынуждены искать деньги на оплату соответствующей правовой помощи”, — пояснила она.
Омбудсмен отметила, что законопроект “О бесплатной правовой помощи” нуждается в совершенствовании и Секретариат Уполномоченного готов присоединиться к процессу доработки документа для быстрого решения проблемного вопроса.
“Также, в ходе заседания предложила внести Секретариату Уполномоченного на рассмотрение комитета и дальнейшее рассмотрение в стенах парламента законопроекта „О переходном правосудии“. Он разработан Офисом Уполномоченного, международными организациями при поддержке общественных организаций. Рассмотрение и принятие законопроекта „О переходном правосудии“ — важный шаг в реализации стратегии по решению военного конфликта на Донбассе, которую внедряет в жизнь президент Украины Владимир Зеленский”, — добавила она.
Как сообщал УНН, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее назвал условия проведения свободных выборов на оккупированном Донбассе.