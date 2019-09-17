Денісова назвала важливий крок в реалізації стратегії щодо розв’язання конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Розгляд та прийняття законопроекту “Про перехідне правосуддя” — важливий крок в реалізації стратегії щодо розв’язання військового конфлікту на Донбасі. Про це заявила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні на засіданні Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин я підтримала законопроект „Про безоплатну правову допомогу“ щодо забезпечення права осіб, які незаконно позбавлені особистої свободи, на безоплатну вторинну правову допомогу № 2056. 89 кримських татар потребують такого захисту”, — написала Денісова.
Водночас, з її слів, питання “забезпечення оплати адвокатської праці з захисту громадян України, які затримані, насамперед, на території анексованого Криму — не вирішене”.
“Тому, рідні змушені шукати гроші на оплату відповідної правової допомоги”, — пояснила вона.
Омбудсмен зауважила, що законопроект “Про безоплатну правову допомогу” потребує вдосконалення і Секретаріат Уповноваженого готовий долучитися до процесу доопрацювання документу задля швидкого розв’язання проблемного питання.
“Також, в ході засідання, запропонувала внести Секретаріатом Уповноваженого на розгляд комітету та подальший розгляд в стінах парламенту законопроект „Про перехідне правосуддя“. Він розроблений Офісом Уповноваженого, міжнародними організаціями за підтримки громадських організацій. Розгляд та прийняття законопроекту „Про перехідне правосуддя“ — важливий крок в реалізації стратегії щодо розв’язання військового конфлікту на Донбасі, яку впроваджує в життя президент України Володимир Зеленський”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, спецпредставник Держдепартаменту США з питань Україні Курт Волкер раніше назвав умови проведення вільних виборів на окупованому Донбасі.