Денисова хочет, чтобы ее включили в мониторинговые визиты ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю ОБСЕ Эдди Раме с просьбой приобщить ее к мониторинговым визитам ОБСЕ. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.
"Во время разговора (с председателем ОБСЕ Эдди Рамой - ред.) отметила, что я, как Уполномоченный по правам человека, не имею доступа на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированного Крыма, хотя, согласно предоставленным мне полномочий, осуществляю парламентский контроль за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина на этих территориях. Также обратилась с просьбой включить меня в мониторинговые визиты ОБСЕ, которые осуществляются на оккупированной части Донбасса", - написала Денисова.
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Напомним, по информации Кабмина, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой обсудил работу в Украине Мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности увеличение ее финансирования.