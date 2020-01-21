У в’язницях Росії та Криму перебувають 115 українських політв’язнів – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У місцях несвободи в Російській Федерації та окупованому Криму перебувають 115 українських політв’язнів. Про це у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Повідомила голові ОБСЄ, що станом на 17 січня 2020 року вдалось повернути на Батьківщину лише 35 громадян України, які перебували у полоні Російської Федерації. Водночас 115 українських політв’язнів ще досі перебувають у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму. Серед зазначених громадян України є такі, що утримуються у місцях несвободи вже більше 5 років поспіль”, — написала Денісова.
За її словами, 86 осіб — це кримські татари, яким інкримінується організація діяльності терористичної організації та участь в діяльності такої організації, організація діяльності екстремістської організації, членство в забороненій в Російській Федерації організації “Хізб ут-Тахрір”. Денісова зазначила, що деякі громадяни перебувають у критичному стані.
“Вони потребують термінового обстеження та надання кваліфікованої медичної допомоги. Зокрема, це Алімов Рефат, Аметов Ернес, Вигівський Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Володимир, Карімов Алім, Шумков Олександр, Шур Віктор, які утримуються на території Російської Федерації, та Абдулгазієв Тофік, Гафаров Джеміль, Сулейманов Ескендер, Шейхалієв Рустем, які утримуються на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим”, — написала Денісова.
Нагадаємо, адвокат Айдер Азаматов надіслав низку скарг до Генеральної прокуратури Росії, інших органів щодо бездіяльності співробітників СІЗО-4 Шахти в Ростовській області РФ через ненадання належної медичної допомоги його підзахисному — фігуранту ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” Арсену Джеппарову.