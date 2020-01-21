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В тюрьмах России и Крыма находятся 115 украинских политзаключенных - Денисова

Киев • УНН

 • 14817 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В местах несвободы в Российской Федерации и оккупированном Крыму находятся 115 украинских политзаключенных. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

В тюрьмах России и Крыма находятся 115 украинских политзаключенных - Денисова

"Сообщила председателю ОБСЕ, что на 17 января 2020 года удалось вернуть на родину только 35 граждан Украины, находившихся в плену Российской Федерации. В то же время 115 украинских политзаключенных до сих пор находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Среди указанных граждан Украины есть такие, которые содержатся в местах несвободы уже более 5 лет подряд", - написала Денисова.

По ее словам, 86 человек - это крымские татары, которым инкриминируется организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, организация деятельности экстремистской организации, членство в запрещенной в Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир". Денисова отметила, что некоторые граждане находятся в критическом состоянии.

"Они нуждаются в срочном обследовании и оказании квалифицированной медицинской помощи. В частности, это Алимов Рефат, Аметов Эрнес, Выговский Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Владимир, Каримов Алим, Шумков Александр, Шур Виктор, содержащихся на территории Российской Федерации, и Абдулгазиев Тофик, Гафаров Джемиль, Сулейманов Ескендер, Шейхалиев Рустем, содержащихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", - написала Денисова.

Напомним, адвокат Айдер Азаматов прислал ряд жалоб в Генеральную прокуратуру России, другие органы о бездеятельности сотрудников СИЗО-4 Шахты в Ростовской области РФ из-за непредоставления надлежащей медицинской помощи его подзащитному - фигуранту ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир" Арсену Джеппарову.

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