В тюрьмах России и Крыма находятся 115 украинских политзаключенных - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В местах несвободы в Российской Федерации и оккупированном Крыму находятся 115 украинских политзаключенных. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Сообщила председателю ОБСЕ, что на 17 января 2020 года удалось вернуть на родину только 35 граждан Украины, находившихся в плену Российской Федерации. В то же время 115 украинских политзаключенных до сих пор находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Среди указанных граждан Украины есть такие, которые содержатся в местах несвободы уже более 5 лет подряд", - написала Денисова.
По ее словам, 86 человек - это крымские татары, которым инкриминируется организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, организация деятельности экстремистской организации, членство в запрещенной в Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир". Денисова отметила, что некоторые граждане находятся в критическом состоянии.
"Они нуждаются в срочном обследовании и оказании квалифицированной медицинской помощи. В частности, это Алимов Рефат, Аметов Эрнес, Выговский Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Владимир, Каримов Алим, Шумков Александр, Шур Виктор, содержащихся на территории Российской Федерации, и Абдулгазиев Тофик, Гафаров Джемиль, Сулейманов Ескендер, Шейхалиев Рустем, содержащихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", - написала Денисова.
Напомним, адвокат Айдер Азаматов прислал ряд жалоб в Генеральную прокуратуру России, другие органы о бездеятельности сотрудников СИЗО-4 Шахты в Ростовской области РФ из-за непредоставления надлежащей медицинской помощи его подзащитному - фигуранту ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир" Арсену Джеппарову.