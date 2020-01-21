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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Адвокат фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" поскаржився у Генпрокуратуру РФ

Київ • УНН

 • 13118 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Адвокат Айдер Азаматов надіслав низку скарг до Генеральної прокуратури Росії, інших органів щодо бездіяльності співробітників СІЗО-4 Шахти в Ростовській області РФ через ненадання належної медичної допомоги його підзахисному - фігуранту ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Арсену Джеппарову. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

Адвокат фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" поскаржився у Генпрокуратуру РФ

"Сьогодні (20.01.2020) направив низку скарг до Генеральної прокуратури Росії, прокуратури Ростовської області та Головне управління ФСВП РФ в Ростовській області щодо бездіяльності співробітників СІЗО-4 ГУФСВП Росії по Ростовській області (м.Шахти), пов'язаною з не наданням належної медичної допомоги Арсену Джеппарову, у якого дуже серйозні проблеми зі здоров'ям", - повідомив адвокат.

Також він додав, що направив звернення уповноваженому з прав людини в Росії Тетяні Москальковій, зокрема, "про негайне направлення Арсена Джеппарова на медичний огляд в медичну організацію державної чи іншої системи охорони здоров'я, оскільки в умовах СІЗО-4 необхідну і належну допомогу йому надати медична санітарна частина СІЗО просто не в змозі, і це нарешті потрібно визнати".

"Через недбале ставлення СІЗО-4 у цій ситуації Арсен може втратити слух і є ймовірність зараження крові. Як я писав раніше, все це наслідки фурункула, який з'явився за правим вухом Арсена і який вже почав гноїтися, що викликало сильні головні болі, з'явилися болі в області серця, які також проявляються на його лівій руці. Офіс омбудсмена України Денісової Л.Л. поінформований про цю ситуацію, оскільки Арсен є громадянином України. Сподіваюся, порушені права Арсена будуть відновлені і йому нададуть кваліфіковану медичну допомогу", - додав адвокат.

Нагадаємо, Денісова закликала дипломатів захистити фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір".

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