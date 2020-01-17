В одного з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" з'явились проблеми зі слухом - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Росія не хоче проводити необхідні медичні процедури фігуранту ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” Арсену Джеппарову в СІЗО міста Шахти. Про це написав адвокат Джеппарова Айдер Азаматов у своєму Facebook, передає УНН.
“Арсен дуже незадоволений умовами утримання і „якістю“ медичної допомоги, просив захисника, щоб його перевезли в СІЗО-1 Ростова-на-Дону, бо там хоч ставлення до людей більш-менш нормальне, на відміну від СІЗО міста Шахти. Стан здоров’я Арсена поганий. Його відвели до фельдшера, який оглянувши його фурункули (чиряки), що з’явилися за вухом, дав йому антибіотики й сказав, що потрібно пропити шість днів — і це все, що може медичний працівник ізолятора”, — зазначив адвокат.
За словами адвоката, політв’язню Джеппарову не хочуть проводити необхідні медичні процедури, бо “Арсен очікує розгляду апеляції на вирок і його можуть в будь-який момент вивести на ознайомлення з матеріалами або ж для участі в суд”.
“Арсен пояснив захиснику, що у вусі у нього з’явилися різні шуми та у нього погіршується слух, у вусі „стріляє“, з’явився біль”, — додав Азаматов.
Правозахисник зазначив, що Джеппаров хотів зустрітись з фельдшером СІЗО протягом місяця.
“Вважаю таку бездіяльність з боку СІЗО міста Шахти тортурами щодо Джеппарова, які вже призвели до проблем зі здоров’ям. Очевидно, захист Джеппарова буде реагувати на такі порушення прав людини, пов’язані з отриманням належної та кваліфікованої медичної допомоги в умовах СІЗО”, — заявив адвокат.
Раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що у фігуранта справи “Хізб ут-Тахрір” Айдера Джеппарова з’явилася пухлина.
Також нагадаємо, що справа проти “Хізб-ут-Тахрір” була ініційована навесні 2016 року. Тоді за підозрою в зв’язках з “Хізб ут-Тахрір” в Ялті були затримані Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Енвер Бекіров і Вадим Сірук.