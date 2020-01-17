У одного из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" появились проблемы со слухом - адвокат

“Арсен очень недоволен условиями содержания и „качеством“ медицинской помощи, просил защитника, чтобы его перевезли в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, там хоть отношение к людям более или менее нормальное, в отличие от СИЗО города Шахты. состояние здоровья Арсена не важное. Его отвели к фельдшеру, который осмотрев его фурункулы (чиряки) появившиеся за ухом дал ему антибиотики и сказал, что нужно пропить 6 дней и это все, что может медицинский сотрудник изолятора”, — отметил адвокат.

По словам адвоката, политзаключенному Джеппарову не хотят проводить необходимые медицинские процедуры, так как “Арсен ожидает рассмотрения апелляции на приговор и его могут в любой момент вывести на ознакомление с материалами или для участия в суд”.

“Арсен объяснил защитнику, что в ухе у него появились различные шумы и у него ухудшается слух, в ухе „стреляет“, появилась боль”, — добавил Азаматов.

Правозащитник отметил, что Джеппаров хотел встретиться с фельдшером СИЗО в течение месяца.

“Считаю такое бездействие со стороны СИЗО города Шахты пытками по Джеппарова, которые уже привели к проблемам со здоровьем. Очевидно, защита Джеппарова будет реагировать на такие нарушения прав человека, связанные с получением надлежащей и квалифицированной медицинской помощи в условиях СИЗО”, — заявил адвокат.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что у фигуранта дела “Хизб ут-Тахрир” Айдера Джеппарова появилась опухоль.

Также напомним, что дело против “Хизб-ут-Тахрир” было инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с “Хизб ут-Тахрир” в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Энвер Бекиров и Вадим Сирук.