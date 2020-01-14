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У фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" з'явилася пухлина – Денісова

У фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" з'явилася пухлина – Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. У фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" незаконно затриманого кримського татарина Айдера Джаппарова з'явилася пухлина на нижній щелепі, через що він не може відкривати рота та ковтати. Про це повідомляє УНН із посиланням на Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

"Утримання політв'язня Айдера Джаппарова в "ФКУ СІЗО-1 ГУФСВП Росії у Республіці Крим та міста Севастополя", спричинило появу пухлини. У незаконно затриманого кримського татарина з'явилася пухлина на нижній щелепі під правим восьмим нижнім зубом, яка переходить в гортань. Через що він не може відкривати рота та ковтати", - написала Денісова.

Так, внаслідок ненадання медичної допомоги у громадянина України є скарги на постійний сильний зубний та головний біль, що суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями від 30 серпня 1955 року, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів для відновлення прав Айдера Джаппарова – провести повне медичне обстеження та надати кваліфіковану медичну допомогу", - додала омбудсмен.

Нагадаємо, що Айдера Джаппарова незаконно затримано силовиками РФ 10 червня 2019 року у справі "Хізб ут-Тахрір".

Також нагадаємо, що справа проти "Хізб-ут-Тахрір" була ініційована навесні 2016 року. Тоді за підозрою в зв’язках з "Хізб ут-Тахрір" в Ялті були затримані Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Енвер Бекіров і Вадим Сірук.

Як раніше повідомлялося в УНН, у фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Тофіка Абдулгазієва зараження крові через укуси комах.

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