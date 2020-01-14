У фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" з'явилася пухлина – Денісова

КИЇВ. 14 січня. УНН. У фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" незаконно затриманого кримського татарина Айдера Джаппарова з'явилася пухлина на нижній щелепі, через що він не може відкривати рота та ковтати. Про це повідомляє УНН із посиланням на Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.