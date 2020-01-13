У фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" зараження крові – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" незаконно затриманого кримського татарина Тофіка Абдулгазієва зараження крові через укуси комах. Про це повідомляє УНН із посиланням на Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісова.
"У незаконно затриманого кримського татарина Тофіка Абдулгазієва – зараження крові. Санітарний стан загальної камери "ФКУ СІЗО 1 ГУФСВП Росії у Республіці Крим та міста Севастополя", де перебував громадянин України, не відповідає встановленим нормам. Приміщення кишить клопами та блохами. Внаслідок укусів комах, у Тофіка Абдулгазієва утворилися гнійні рани та сталося зараження крові", - пише вона.
Денісова зазначила, що Абдулгазієв не отримує належної медичної допомоги.
"Попри погіршення стану здоров'я, він не отримує належної медичної допомоги. Наразі наш співгромадянин поміщений в "ДБУЗ РК Кримська республіканська клінічна психіатрична лікарня №1 ім. Н.І. Балабана". Зазначене суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пунктів 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями від 30 серпня 1955 року, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН", - додала вона.
З цього приводу вона звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.
"Терміново прошу Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України, а саме сприяти в забезпеченні належних умов утримання, проведенні повного медичного обстеження та надання кваліфікованої медичної допомоги. Тофіка Абдулгазієва незаконно затримано силовиками РФ 27 березня 2019 року. Триває попереднє слідство у справі "Хізб ут-Тахрір", - підсумувала вона.
Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала дипломатів Білорусі, Вірменії та Румунії сприяти захисту прав і інтересів громадян України, який обвинувачують в участі в нібито незаконній релігійній організації "Хізб ут-Тахрір".
Також нагадаємо, що справа проти "Хізб-ут-Тахрір" була ініційована навесні 2016 року. Тоді за підозрою в зв’язках з "Хізб ут-Тахрір" в Ялті були затримані Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Инвер Бекіров і Вадим Сірук.
Як раніше повідомлялося в УНН, засудженого у севастопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Нурі Прімова, який відбуває термін у колонії в російській Республіці Марій Ел, регулярно поміщають до штрафного ізолятора.