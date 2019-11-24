Засудженого у "справі Хізб ут-Тахрір" регулярно поміщають у ШІЗО - правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Засудженого у севастопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Нурі Прімова, який відбуває термін у колонії в російській Республіці Марій Ел, регулярно поміщають до штрафного ізолятора. Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" із посиланням на його матір Раїме Прімову, передає УНН.
"Моєму синові, Прімову Нурі, залишилося 2 місяці відсидіти, але його весь час чомусь садять у ШІЗО: позаминулого місяця він відсидів 10 діб, за два дні до цього йому прийшла посилка з дому, йому її не дали туди. В результаті багато продуктів зіпсувалося, які йому довелося викинути; зараз знову посилка прийшла (від нас), він її повинен отримати 25-го, але на зв'язок чомусь не виходить", – розповіла Раїме Прімова.
Представники колонії ніяк не коментували заяву матері Нурі Прімова. Також немає інформації на сайті УФСІН у Республіці Марій Ел.
Нагадаємо, у вересні 2017 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваїтов і Нурі Прімов, які проходили у справі «Хізб ут-Тахрір», отримали по п'ять років виправної колонії загального режиму.
Як повідомляв УНН, засудженому у севастопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Нурі Прімову суд призначив вісім років адміністративного нагляду.