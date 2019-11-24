Осужденного по "делу Хизб ут-Тахрир" регулярно помещают в ШИЗО - правозащитники

"Моему сыну, Примову Нури, осталось 2 месяца отсидеть, но его все время почему-то сажают в ШИЗО: в позапрошлом месяце он отсидел 10 суток, за два дня до этого ему пришла посылка из дома, ему ее не дали туда. В результате многие продукты испортились, которые ему пришлось выбросить; сейчас снова посылка пришла (от нас), он ее должен получить 25-го, но на связь почему-то не выходит", - рассказала Раима Примова.

Представители колонии никак не комментировали заявление матери Нури Примова. Также нет информации на сайте УФСИН в Республике Марий Эл.

Напомним, в сентябре 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, которые проходили по делу "Хизб ут-Тахрир", получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Как сообщал УНН, осужденному в севастопольской "делу Хизб ут-Тахрир" Нури Примову суд назначил восемь лет административного надзора.