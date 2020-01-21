Адвокат фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" пожаловался в Генпрокуратуру РФ

"Сегодня (20.01.2020) направил ряд жалоб в Генеральную прокуратуру России, прокуратуру Ростовской области и Главное управление ФСИН РФ в Ростовской области относительно бездеятельности сотрудников СИЗО-4 ГУФСИН России по Ростовской области (г.Шахты), связанный с не предоставлением надлежащей медицинской помощи Арсену Джеппарову, у которого очень серьезные проблемы со здоровьем", - сообщил адвокат.

Также он добавил, что направил обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москалькова, в частности, "о немедленном направлении Арсена Джеппарова на медицинское освидетельствование в медицинскую организацию государственной или иной системы здравоохранения, поскольку в условиях СИЗО-4 необходимую и надлежащую помощь ему предоставить медицинская санитарная часть СИЗО просто не в состоянии, и это наконец нужно признать".

"Из-за халатного отношения СИЗО-4 в этой ситуации Арсен может потерять слух и есть вероятность заражения крови. Как я писал ранее, все это последствия появившегося за правым ухом Арсена фурункула фурункула, который уже начал гноиться, что вызвало сильные головные боли, появились боли в области сердца, которые также отражаются на его левой руке. Офис омбудсмена Украины Денисовой Л.Л. проинформирован об этой ситуации, поскольку Арсен является гражданином Украины. Надеюсь, нарушенные права Арсена будут восстановлены и ему предоставят квалифицированную медицинскую помощь", - добавил адвокат.

Напомним, Денисова призвала дипломатов защитить фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".