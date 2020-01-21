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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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Денісова хоче, щоб її долучили до моніторингових візитів ОБСЄ

Київ • УНН

 • 10256 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови ОБСЄ Еді Рами з проханням долучити її до моніторингових візитів ОБСЄ. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.

Денісова хоче, щоб її долучили до моніторингових візитів ОБСЄ

“Під час розмови (з головою ОБСЄ Еді Рамою — ред.) зазначила, що я, як Уповноважений ВР з прав людини, не маю доступу на непідконтрольну територію Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованого Криму, хоча, відповідно до наданих мені повноважень, здійснюю парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина на цих територіях. Також звернулася з проханням долучити мене до моніторингових візитів ОБСЄ, які здійснюються на окупованій частині Донбасу”, — написала Денісова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У в’язницях Росії та Криму перебувають 115 українських політв’язнів – Денісова

Нагадаємо, за інформацією Кабміну, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з Діючим головою ОБСЄ, Прем’єр-міністром, Міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою обговорив роботу в Україні Моніторингової місії ОБСЄ, зокрема збільшення її фінансування.

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