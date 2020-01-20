Україна закликає ОБСЄ збільшити бюджет її місії на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з Діючим головою ОБСЄ, Прем’єр-міністром, Міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою обговорив роботу в Україні Моніторингової місії ОБСЄ, зокрема збільшення її фінансування. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України, передає УНН.
Так, глава українського Уряду наголосив на важливості роботи структур ОБСЄ не лише на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Донецької та Луганської областей, а й у тимчасово окупованому Криму та додав, що місія ОБСЄ повинна ефективно протидіяти злісним порушенням прав людини з боку Росії на тимчасово окупованих територіях України.
"Необхідно, аби Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ здійснювала спостереження безпекової ситуації в режимі 24/7. Це потребує збільшення її бюджету. Ми розраховуємо, що під час головування Албанія приділить увагу просуванню цієї ідеї поміж інших держав-учасниць та ініціює проведення відповідних перемовин", - зазначив прем’єр-міністр України.
Крім того, під час зустрічі Гончарук заявив, що мета уряду – посилення двосторонньої співпраці України та Албанії.
"Ми вітаємо згоду албанської сторони на відкриття на її території українського посольства та готові затвердити відповідний запит, який ми отримали минулого місяця від Албанії. Сподіваємося на відкриття посольств у найближчі місяці", - додав він.
Насамкінець сторони обговорили укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Албанією. Прем’єр-міністр Албанії висловив готовність держави укласти відповідний документ.
Як повідомлялося в УНН, раніше сьогодні Еді Рама зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.
Після зустрічі Пристайко заявив, що Україна цього року планує відкрити посольство в столиці Албанії Тирані.