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Украина призывает ОБСЕ увеличить бюджет ее миссии на Донбассе

Киев • УНН

 • 13099 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с действующим главой ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой обсудил работу в Украине Мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности увеличение ее финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает УНН.

Украина призывает ОБСЕ увеличить бюджет ее миссии на Донбассе

Так, глава украинского правительства подчеркнул важность работы структур ОБСЕ не только на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Донецкой и Луганской областей, но и во временно оккупированном Крыму и добавил, что миссия ОБСЕ должна эффективно противодействовать злостным нарушением прав человека со стороны России на временно оккупированных территориях Украина.

"Необходимо, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ осуществляла наблюдение ситуации безопасности в режиме 24/7. Это требует увеличения ее бюджета. Мы рассчитываем, что во время председательства Албания уделит внимание продвижению этой идеи среди других государств-участников и инициирует проведение соответствующих переговоров", - отметил премьер-министр Украины.

Кроме того, во время встречи Гончарук заявил, что цель правительства - это усиление двустороннего сотрудничества Украины и Албании.

"Мы приветствуем согласие албанской стороны на открытие на ее территории украинского посольства и готовы утвердить соответствующий запрос, который мы получили в прошлом месяце от Албании. Надеемся на открытие посольств в ближайшие месяцы", - добавил он.

Наконец стороны обсудили заключение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Албанией. Премьер-министр Албании выразил готовность государства заключить соответствующий документ.

Как сообщалось в УНН, ранее сегодня Эди Рама встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

После встречи Пристайко заявил, что Украина в этом году планирует открыть посольство в столице Албании Тиране.

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