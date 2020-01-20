Украина призывает ОБСЕ увеличить бюджет ее миссии на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с действующим главой ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой обсудил работу в Украине Мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности увеличение ее финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает УНН.
Так, глава украинского правительства подчеркнул важность работы структур ОБСЕ не только на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Донецкой и Луганской областей, но и во временно оккупированном Крыму и добавил, что миссия ОБСЕ должна эффективно противодействовать злостным нарушением прав человека со стороны России на временно оккупированных территориях Украина.
"Необходимо, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ осуществляла наблюдение ситуации безопасности в режиме 24/7. Это требует увеличения ее бюджета. Мы рассчитываем, что во время председательства Албания уделит внимание продвижению этой идеи среди других государств-участников и инициирует проведение соответствующих переговоров", - отметил премьер-министр Украины.
Кроме того, во время встречи Гончарук заявил, что цель правительства - это усиление двустороннего сотрудничества Украины и Албании.
"Мы приветствуем согласие албанской стороны на открытие на ее территории украинского посольства и готовы утвердить соответствующий запрос, который мы получили в прошлом месяце от Албании. Надеемся на открытие посольств в ближайшие месяцы", - добавил он.
Наконец стороны обсудили заключение Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Албанией. Премьер-министр Албании выразил готовность государства заключить соответствующий документ.
Как сообщалось в УНН, ранее сегодня Эди Рама встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
После встречи Пристайко заявил, что Украина в этом году планирует открыть посольство в столице Албании Тиране.